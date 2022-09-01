"Это платье золотое": ваши знания меняют зрительное восприятие объектов

По словам исследователей, полученные результаты могут иметь важное значение для таких прикладных областей, как медицинские дисплеи, когнитивные помощники, дизайн продукции и окружающей среды.

Чтобы определить, как мозг человека визуально обрабатывает объект, авторы исследования, показали участникам несколько изображений объектов, которыми легко манипулировать руками, таких как кофейная кружка, лопата для снега или отвертка, и несколько изображений объектов, которыми редко манипулируют руками, таких как комнатное растение, рамка для картины или пожарный гидрант. Для половины эксперимента в нижней части каждого предмета можно было вырезать небольшую щель. В другой половине эксперимента объекты мелькали на экране. Команда попросила участников сообщать о наличии или отсутствии щели или мерцания, что помогло исследователям определить скорость и детализацию обработки объектов, а также то, какие области мозга используются для обработки объекта.

Исследователи обнаружили, что объекты, которыми обычно манипулируют руками, воспринимаются быстрее, чем неманипулируемые объекты, что облегчает восприятие мерцания. С другой стороны, объекты, которыми мы обычно не манипулируем, воспринимаются с большей детализацией, чем манипулируемые объекты, что облегчает восприятие небольших зазоров.

Исследование также показало, что если вмешаться в процесс распознавания объектов, усложнив распознавание объекта как манипулируемого или не манипулируемого - например, перевернув его вверх ногами - то различия в скорости и детальности восприятия объектов исчезают.