Это психологическое расстройство возникает у трети переживших инсульт

Если сравнивать с группой людей, у которых не было инсульта, вероятность депрессии значительно выше у пациентов. Так, среди взрослых без инсульта процент людей с депрессией составил 5-13.

Исследователи отметили, что депрессия после инсульта может быть нормальной психологической реакцией на стресс, вызванный травмой, инвалидностью или риском смерти. Однако на развитие расстройства могут повлиять и структурные, электрофизиологические или биохимические изменения в мозге.