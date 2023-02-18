Это психологическое расстройство возникает у трети переживших инсульт

13:09, 18 февраля 2023
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Это психологическое расстройство возникает у трети переживших инсультИ это может быть нормальной реакцией психики
Учёные из Американской ассоциации инсульта выяснили, что у трети людей, перенёсших инсульт, возникает депрессия.
Фото: Unsplash
Если сравнивать с группой людей, у которых не было инсульта, вероятность депрессии значительно выше у пациентов. Так, среди взрослых без инсульта процент людей с депрессией составил 5-13.
Исследователи отметили, что депрессия после инсульта может быть нормальной психологической реакцией на стресс, вызванный травмой, инвалидностью или риском смерти. Однако на развитие расстройства могут повлиять и структурные, электрофизиологические или биохимические изменения в мозге.