Это самые сомнительные дизайнерские решения Apple за последнее время

Ничто не заставляло пользователей MacBook злиться так, как клавиатура-бабочка. Этот механизм не прошёл проверку временем на прочность. Он слишком легко ломался, а починить его было той ещё задачей. Apple пыталась улучшать механизм, но в 2019 году признала, что это бесполезно, и вернула в MacBook нормальную клавиатуру.