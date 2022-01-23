Это самые сомнительные дизайнерские решения Apple за последнее время

Это самые сомнительные дизайнерские решения Apple за последнее времяИ в списке даже нет «чёлки»
Издание MacRumors составило список дизайнерских провалов Apple за последнее время.
В первую очередь авторы вспомнили мышь Magic Mouse 2, анонсированную в 2015 году. Выглядела она неплохо и казалась хорошим вариантом до тех пор, пока не приходило время зарядить устройство. Порт для зарядки находился у него... снизу. Из-за чего подзаряжать мышь и пользоваться ею одновременно не представлялось возможным.
Joe Rossignol
Далее в списке идёт пульт Apple/Siri Remote. Пользоваться им было просто неудобно, пульт был слишком маленьким и легко терялся, а из-за его дизайна его было сложно отыскать.
Далее следует Apple Pencil первого поколения. У него тоже были странности с зарядкой. В данном случае она просто выглядела странно. Стилус можно было воткнуть прямо в планшет и выглядело это вот так:
Авторы не обошли стороной и чехол для премиальных наушников AirPods Max. Кому-то он напоминал бюстгальтер и вряд ли стал бы желанным аксессуаром, который хочется брать с собой на улицу.
Ничто не заставляло пользователей MacBook злиться так, как клавиатура-бабочка. Этот механизм не прошёл проверку временем на прочность. Он слишком легко ломался, а починить его было той ещё задачей. Apple пыталась улучшать механизм, но в 2019 году признала, что это бесполезно, и вернула в MacBook нормальную клавиатуру.
Есть в списке и Mac Pro 2013 года. Его странный дизайн не давал возможности для апгрейда. В итоге компьютер даже прозвали мусорной корзиной.