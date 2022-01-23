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Это самые сомнительные дизайнерские решения Apple за последнее время

И в списке даже нет «чёлки»
Apple — компания, которая ставит дизайн продуктов едва ли не на первое место по важности. Однако и у неё бывают сомнительные решения.
Это самые сомнительные дизайнерские решения Apple за последнее время

Издание MacRumors составило список дизайнерских провалов Apple за последнее время.

В первую очередь авторы вспомнили мышь Magic Mouse 2, анонсированную в 2015 году. Выглядела она неплохо и казалась хорошим вариантом до тех пор, пока не приходило время зарядить устройство. Порт для зарядки находился у него... снизу. Из-за чего подзаряжать мышь и пользоваться ею одновременно не представлялось возможным.

Это самые сомнительные дизайнерские решения Apple за последнее время

Joe Rossignol

Далее в списке идёт пульт Apple/Siri Remote. Пользоваться им было просто неудобно, пульт был слишком маленьким и легко терялся, а из-за его дизайна его было сложно отыскать.

Это самые сомнительные дизайнерские решения Apple за последнее время

Далее следует Apple Pencil первого поколения. У него тоже были странности с зарядкой. В данном случае она просто выглядела странно. Стилус можно было воткнуть прямо в планшет и выглядело это вот так:

Это самые сомнительные дизайнерские решения Apple за последнее время

Авторы не обошли стороной и чехол для премиальных наушников AirPods Max. Кому-то он напоминал бюстгальтер и вряд ли стал бы желанным аксессуаром, который хочется брать с собой на улицу.

Это самые сомнительные дизайнерские решения Apple за последнее время

Ничто не заставляло пользователей MacBook злиться так, как клавиатура-бабочка. Этот механизм не прошёл проверку временем на прочность. Он слишком легко ломался, а починить его было той ещё задачей. Apple пыталась улучшать механизм, но в 2019 году признала, что это бесполезно, и вернула в MacBook нормальную клавиатуру.

Это самые сомнительные дизайнерские решения Apple за последнее время

Есть в списке и Mac Pro 2013 года. Его странный дизайн не давал возможности для апгрейда. В итоге компьютер даже прозвали мусорной корзиной.

Это самые сомнительные дизайнерские решения Apple за последнее время
Источник: MacRumors
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