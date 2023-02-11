Это самый маленький в мире 3D-принтер

Весит всего 17 граммов

Большинство 3D-принтеров относительно большие. Однако один ютубер продемонстрировал работающее устройство с размерами всего 18 x 31 x 41 мм и весом 17 граммов. Пожалуй, это самый маленький 3D-принтер в мире.