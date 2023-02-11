Это самый маленький в мире 3D-принтер

13:36, 11 февраля 2023
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Это самый маленький в мире 3D-принтерВесит всего 17 граммов
Большинство 3D-принтеров относительно большие. Однако один ютубер продемонстрировал работающее устройство с размерами всего 18 x 31 x 41 мм и весом 17 граммов. Пожалуй, это самый маленький 3D-принтер в мире.
Фото: My N Mi
В ролике показано, как крошечный 3D-принтер SLA печатает такую же крошечную полупрозрачную модель робота всего за несколько минут.
Фигурка получается очень детализированной. Принтер питается и получает данные через порт micro USB на задней панели.