Это Sol Reader. И это не очки, а электронная книга

Это Sol Reader. И это не очки, а электронная книгаКоторую уже можно предзаказать за $350
Sol Reader поможет погрузиться в чтение в прямом и переносном смысле. Это устройство, напоминающее пару очков виртуальной реальности, подключается по Bluetooth к приложению для смартфона на iOS или Android и показывает вам текст электронной книги прямо перед глазами.
Устройство передает сторонние файлы EPUB, например, электронные книги, с телефона на Sol Reader, где текст отображается на двух экранах E Ink с боковой подсветкой - по одному для каждого глаза. Периферийное зрение остается доступным, поэтому вы сможете контролировать обстановку вокруг себя. Яркость можно регулировать вручную или автоматически в зависимости от окружающего освещения. Кроме того, можно настроить диоптрийный диапазон окуляра, что в большинстве случаев устраняет необходимость в очках или контактных линзах.
Имеется также беспроводной ручной пульт для прокрутки и перелистывания страниц. Заявленное время автономной работы до 25 часов обеспечивается после двух часов зарядки.
Sol Reader можно уже предзаказать за $350, а его поставки ожидаются осенью этого года.