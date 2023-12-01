«Это совсем не похоже на воспоминания»: активность мозга на плохих воспоминаниях изучили

Изучив 28 пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством, команда обнаружила, что нейронные реакции на грустные или нейтральные воспоминания демонстрируют последовательные паттерны, в то время как травматические воспоминания вызывают уникальную, индивидуальную активность мозга в гиппокампе.

Профессор Илан Харпаз-Ротем из Йельского университета подчеркивает: «Когда люди вспоминают грустные или нейтральные события из своего прошлого опыта, мозг демонстрирует синхронную активность у всех пациентов с ПТСР. Это совсем не похоже на воспоминания».

Исследование, опубликованное в журнале Nature Neuroscience, использовало фМРТ-сканирование для картирования активности мозга. В то время как при нормальном формировании воспоминаний наблюдалась синхронная гиппокампальная активность, травматические воспоминания разрушали эту согласованность, что позволяет понять, почему пациенты с ПТСР вспоминают разрозненные события. Это открытие открывает путь к разработке специальных психотерапевтических подходов, направленных на то, чтобы помочь пациентам построить повествование, которое смягчит непосредственное восприятие угрозы, связанное с их травмой.

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