Наука и технологии
19:30, 29 ноября 2023
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Это Т-1000? Создан изменяющий поведение при разной температуры материал

Фильмы становятся реальностью

Исследователи представили передовой композитный материал, который меняет свое поведение в зависимости от температуры, предвещая новую эру в автономной робототехнике.

Это Т-1000? Создан изменяющий поведение при разной температуры материал

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Разработанный Иллинойским университетом Урбана-Шампейн в сотрудничестве с Хьюстонским университетом, этот материал, созданный с использованием двух различных полимеров и 3D-печати, динамически реагирует на изменения температуры, адаптируясь к задачам без вмешательства человека.

Это Т-1000? Создан изменяющий поведение при разной температуры материал
© Shelly Zhang and Science Advances, volume 9, issue 47, November 22, 2023.

Представьте себе материал, который при низких температурах имитирует мягкую резину, а при нагревании превращается в жесткий пластик. Сферы применения умопомрачительны: от роботов, регулирующих свою грузоподъемность, до умного реагирования на различные опасности.

Этот материал, созданный с помощью компьютерных алгоритмов, должен произвести прорыв в области робототехники, проложив путь к созданию машин, способных автономно адаптироваться и взаимодействовать с окружающей средой.

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