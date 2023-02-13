Это умное ожерелье поможет бросить курить

19:41, 13 февраля 2023
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Это умное ожерелье поможет бросить куритьБудет отслеживать ваши попытки закурить
Исследователи разработали интеллектуальное устройство для ношения на шее, напоминающее подвеску из синего лазурита, которое помогает бросить курить.
Фото: Unsplash
Ожерелье под названием SmokeMon следит за тем, курит ли его владелец. Для этого используются встроенные термодатчики.
Дело в том, что такое отслеживание, во-первых, позволяет учёным измерять и оценивать вредное воздействие дыма на курильщиков, а во-вторых, может помочь людям бросить курить. Ведь трудность в этом процессе связана с рецидивами, то есть регулярными возвращениями к курению.
Учёные планируют приступить к проверке эффективности устройства.