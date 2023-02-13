Наука и технологии
19:41, 13 февраля 2023
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Это умное ожерелье поможет бросить курить

Будет отслеживать ваши попытки закурить

Исследователи разработали интеллектуальное устройство для ношения на шее, напоминающее подвеску из синего лазурита, которое помогает бросить курить.

Это умное ожерелье поможет бросить курить

Фото: Unsplash

Ожерелье под названием SmokeMon следит за тем, курит ли его владелец. Для этого используются встроенные термодатчики.

Дело в том, что такое отслеживание, во-первых, позволяет учёным измерять и оценивать вредное воздействие дыма на курильщиков, а во-вторых, может помочь людям бросить курить. Ведь трудность в этом процессе связана с рецидивами, то есть регулярными возвращениями к курению.

Учёные планируют приступить к проверке эффективности устройства.

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