Это умное ожерелье поможет бросить курить

Ожерелье под названием SmokeMon следит за тем, курит ли его владелец. Для этого используются встроенные термодатчики.

Дело в том, что такое отслеживание, во-первых, позволяет учёным измерять и оценивать вредное воздействие дыма на курильщиков, а во-вторых, может помочь людям бросить курить. Ведь трудность в этом процессе связана с рецидивами, то есть регулярными возвращениями к курению.

Учёные планируют приступить к проверке эффективности устройства.