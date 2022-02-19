Это устройство определит питьевую воду меньше, чем за минуту

Исследователи сконструировали бесклеточную молекулу для создания аналого-цифрового преобразователя (АЦП) - повсеместно распространенного типа электронных схем, используемых почти во всей бытовой электронике. Устройство названо "Розалинд" в честь известного химика Розалинд Франклин и является сокращением от РНК-выходных датчиков, активируемых индукцией лиганда.

Генетические сети являются программируемыми, что позволяет им выполнять ряд логических функций, подобно компьютерам с электронными схемами на основе кремния.

Исследователи надеются, что это устройство позволит каждому человеку самостоятельно следить за безопасностью и качеством питьевой воды. Устройство оснащено серией из восьми небольших пробирок, и при обнаружении загрязняющего вещества оно светится зеленым светом. Если светится только одна пробирка, то загрязняющее вещество присутствует в образце воды в незначительных количествах, а если светятся все восемь пробирок, то вода сильно загрязнена.