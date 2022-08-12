Это устройство определит, следят ли за вами

Устройство, которое можно носить с собой или поместить в автомобиль, состоит из деталей общей стоимостью около 200 долларов.

Самодельная система работает путем сканирования беспроводных устройств вокруг себя, а затем проверяет свои логи, чтобы увидеть, присутствовали ли они там в течение последних 20 минут. Она была разработана для использования во время движения людей, а не сидя (например в кафе, где она могла бы получить слишком много ложных показаний).

Небольшой инструмент антислежения состоит из нескольких компонентов: Raspberry Pi 3, карты Wi-Fi, которая ищет ближайшие устройства, небольшого водонепроницаемого корпуса, портативного зарядного устройства, который питает систему. На сенсорном экране отображаются предупреждения, которые выдает устройство. Каждое предупреждение может быть признаком того, что за вами следят. Устройство работает под управлением Kismet, который представляет собой детектор беспроводных сетей и способен обнаруживать вокруг себя смартфоны и планшеты, ищущие Wi-Fi или Bluetooth (телефоны, которыми мы пользуемся, постоянно ищут вокруг себя беспроводные сети, включая сети, к которым они подключались ранее).

Эдмондсон не планирует превращать устройство в коммерческий продукт, но он говорит, что конструкция может быть легко скопирована и повторно использована любым человеком, обладающим некоторыми техническими знаниями.