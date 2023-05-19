Это устройство позволит людям с протезами чувствовать тепло

Устройство состоит из тонкого носимого датчика, который размещается на искусственных пальцах протеза. Этот датчик определяет тепловую информацию, позволяя пользователям ощущать холод металла или тепло человеческого прикосновения. Датчик передает эти данные на термоэлектроды, расположенные на культе, которые затем передают сигналы к нервным окончаниям.

Это позволяет людям ощущать локализованные температурные ощущения на протезе, подобно тому, как человек со здоровой рукой ощущает температуру.

Технология была протестирована на 27 добровольцах и результаты оказались многообещающими. Семнадцать участников сообщили о развитии фантомного ощущения температуры в своей отсутствующей конечности.