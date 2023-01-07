Это устройство позволит вам чувствовать запах из фильмов или видеоигр

Aroma Shooter (как следует из названия) стреляет запахами вам в лицо.

Устройство состоит из двух частей: самой “стрелялки” и картриджа с ароматом. Как заявляет разработчик, картридж с ароматом может "переключаться между запахами за 0,1 секунды и мгновенно смешивать ароматы". В сочетании с беспроводной “стрелялкой”, всасывающей воздух и создающий на его основе аромат, направляемый в нос, вы и получается девайс, благодаря которому можно “понюхать” фильм или игру.

Пользователи могут запрограммировать более 100 ароматов Aroma Shooter так, чтобы они выстреливали ароматы вам в лицо синхронно с фильмом, игрой или аниме.