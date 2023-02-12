Это устройство превращает любые очки в «умные»

Монокль весит всего 15 граммов. В комплекте с ним идёт зарядный кейс (как у беспроводных наушников). При нормальном ожидаемом использовании батареи будет хватать примерно на 1 час. В гаджете есть встроенная камера, которая снимает в формате 720p, а дисплеи отображают разрешение 640x400 пикселей.

Монокль оценили в 349 долларов.