19:10, 12 февраля 2023
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Это устройство превращает любые очки в «умные»Монокль с датчиками
Создан специальный монокль Brilliant Monocle, который благодаря встроенным инструментам может сделать любые очки «умными».
Фото: Brilliant Monocle
Монокль весит всего 15 граммов. В комплекте с ним идёт зарядный кейс (как у беспроводных наушников). При нормальном ожидаемом использовании батареи будет хватать примерно на 1 час. В гаджете есть встроенная камера, которая снимает в формате 720p, а дисплеи отображают разрешение 640x400 пикселей.
Монокль оценили в 349 долларов.