Это устройство распознает усталость по вашему голосу

Первое в своем роде беспроводное устройство с батарейным питанием может помочь профессиональным певцам, учителям, политикам, работникам колл-центров, тренерам и всем, кто полагается на свой голос в работе. Также врачи смогут удалённо и непрерывно контролировать пациентов с нарушениями голоса.

Мягкое, гибкое устройство размером с почтовую марку удобно прилегает к верхней части грудной клетки. Оно фиксирует и анализирует тонкие вибрации, связанные с разговором и пением. Данные мгновенно передаются через Bluetooth на смартфоны или планшеты пользователей, поэтому они могут отслеживать свою голосовую активность в режиме реального времени.

Если пользователь начинает демонстрировать признаки усталости голосовых связок, его смартфон, умные часы или сопутствующее устройство, расположенное на запястье, обеспечивает тактильную обратную связь в качестве предупреждения.