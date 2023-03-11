Это устройство-свисток снижает одышку

13:32, 11 марта 2023
1 мин.
Это устройство-свисток снижает одышкуСостояние облегчается значительно
Пульмонологи из Калифорнийского университета разработали устройство, которое способно облегчить одышку у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).
Фото: PEP Buddy
Гаджет назвали PEP Buddy. По форме он похож на свисток, и его тоже можно носить на шее. Устройством можно пользоваться на ежедневной основе, в том числе во время или после физической нагрузки. Оно облегчает выход воздуха из лёгких.
Учёные уже протестировали гаджет на пациентах. У 72% участников значительно уменьшилась одышка и улучшилось качество жизни, а у 36% пациентов перестал падать уровень кислорода во время физической нагрузки.