Это устройство-свисток снижает одышку

Гаджет назвали PEP Buddy. По форме он похож на свисток, и его тоже можно носить на шее. Устройством можно пользоваться на ежедневной основе, в том числе во время или после физической нагрузки. Оно облегчает выход воздуха из лёгких.

Учёные уже протестировали гаджет на пациентах. У 72% участников значительно уменьшилась одышка и улучшилось качество жизни, а у 36% пациентов перестал падать уровень кислорода во время физической нагрузки.