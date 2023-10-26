Это вам не World of Tanks: почему танкисты работают в темное время суток

Т-90М предназначены для ограничения действий украинских вооруженных сил. Они уничтожают и пресекают попытки противника начать наступательные операции в районе Клещевки южнее Артемовска.

При этом танки работают в ночное время из-за активного применения противником беспилотных летательных аппаратов в дневное время. Ночью противник не может эффективно использовать беспилотники, так как у них нет приборов ночного видения и тепловизоров, сообщает «Томск». Российские танки действуют с укрытых огневых позиций, ведя огонь на дистанции 8-9 км. Они успешно разрушают укрепленные позиции противника.

Так, в одном из случаев экипаж танка ответил на действия группы боевиков в лесном массиве, сорвав их укрепленную позицию. Точные координаты противника были переданы на командный пункт, после чего было принято решение об уничтожении противника из штатного вооружения танка. Действуя из скрытой огневой позиции на расстоянии около 9 км, экипаж танка успешно ликвидировал угрозу, оперативно покинув огневую позицию, чтобы избежать возможного встречного огня.