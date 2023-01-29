Это заболевание в два раза повышает риск смерти от некоторых видов рака

17:16, 29 января 2023
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Это заболевание в два раза повышает риск смерти от некоторых видов ракаНапример, от рака толстой кишки
Учёные обнаружили, что диабет второго типа повышает риск смерти от некоторых видов рака более чем в два раза. При этом заболевании организм не может эффективно использовать инсулин, который вырабатывается клетками поджелудочной железы в достаточном количестве.
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Исследователи изучили данные более 137 тысяч человек. За ними наблюдали около восьми лет. Анализ показал, что риск смерти от рака в целом был на 18% выше при наличии диабета второго типа. Для рака молочной железы риск повышался на 9%, а для рака толстой кишки — в 2,4 раза.
Из видов рака, для которых была показана связь с диабетом второго типа, следующие: рак печени, поджелудочной железы и эндометрия.