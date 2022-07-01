Этого не хватало: солнечная энергия тоже подорожает

Информационное агентство Bloomberg сообщило, что поликремний, широко используемый в производстве солнечных панелей, в среду подорожал почти на 5%, что стало самой высокой ценой на материал с конца 2011 года. В то же время поставки ограничены, поскольку некоторые производители либо простаивают, либо закрываются на техническое обслуживание.

Сообщается, что затраты могут продолжать расти в третьем квартале года, и стоимость самих солнечных панелей может увеличиться.

При этом США переживают энергетический кризис из-за боевых действий на Украине. Цены на газ настолько высоки, что ложатся бременем на обычных потребителей. На днях Байден сказал, что «причина, по которой цены на бензин и еду растут — это Россия. Россия, Россия, Россия».