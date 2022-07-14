Этому оружию почти 100 лет, но оно до сих пор на вооружении у США

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Этому оружию почти 100 лет, но оно до сих пор на вооружении у СШАПри этом американская армия считается самой технологически продвинутой
Американские военные до сих пор используют оборудование, которому около 100 лет. На YouTube-канале The Infographics Show перечислили некоторые виды такого оружия.
Ведущий The Infographics Show перечислил модели старейшего оружия, которое всё ещё находится на вооружении США.
- M2 Browning. Это пулемёт калибра .50. В течение 89 лет он был первым крупнокалиберным пулемётом Америки. Создано это оружие было в 1918 году, а принято на вооружение - в 1933 году. Начальная скорость пули у него составляет 890 м/с, максимальная дальность - 7400 м, эффективная дальность - 1800 м. Изначально оружие предназначалось для поражения бронемашин.
- CH-47 Chinook. Поступил на вооружение США этот вертолёт в 1962 году. Несмотря на то что этот транспорт довольно большой, он может развивать скорость до 200 м/ч (310 км/ч). При этом когда он только начал использоваться, он был быстрее, чем любой боевой или служебный вертолёт. CH-47 способен перемещать до 55 экипированных боевых единиц либо до 10 т груза.
- Carl Gustaf. Это противотанковое ружьё находится на вооружении Соединённых Штатов с 1946 года. По сравнению с оружием Германии, которое использовалось во Второй мировой, эта модель имела нарезной ствол для стабилизации вращения разрывного снаряда и безоткатную систему. Благодаря этому ружьё стреляло точнее и само по себе было легче и проще в использовании. Carl Gustaf может производить до 6 выстрелов в минуту, по движущимся целям может попадать с расстояния до 400 м, по неподвижным - до 500 м. Также оно позволяет применять осколочно-фугасные снаряды на расстоянии до 1000 м, а реактивные снаряды с лазерным наведением - на расстоянии до 2000 м.
- C-130 Hercules. Возможно, это самый прочный и универсальный грузовой самолёт во всём мире. Главным преимуществом его в период холодной войны была способность выполнять задачи вне импровизированных аэродромов. В дальнейшем он превратился в военно-транспортный самолёт, который вмещает 92 пассажира, или 72 военных, или 64 десантника со всем их снаряжением. Благодаря четырём турбовинтовым двигателям этот самолёт отличается большей дальностью полёта и меньшим расходом бензина, чем у турбореактивного варианта.
- B-52 Stratoftress. Стратегический бомбардировщик, который был создан в 1945 году. Он способен летать с максимальной скоростью 962 км/ч (597,675 м/ч) и может преодолеть без дозаправки расстояние до 20 177 км (12 532 мили), а при поддержке самолёта-заправщика может облететь вокруг Земли менее чем за двое суток. Эти бомбардировщики также способны сбрасывать 70 тысяч фунтов (около 32 тысяч килограмм) взрывчатки на любую цель. Также на них установлены новые двигатели, у них была изменена конструкция крыла, оснащены самолёты и электрооптическими датчиками, инфракрасными и усовершенствованными модулями наведения.