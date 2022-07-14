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Этому оружию почти 100 лет, но оно до сих пор на вооружении у США

При этом американская армия считается самой технологически продвинутой

Американские военные до сих пор используют оборудование, которому около 100 лет. На YouTube-канале The Infographics Show перечислили некоторые виды такого оружия.