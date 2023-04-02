Наука и технологии
19:18, 02 апреля 2023
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Этот алгоритм делает размытые снимки космоса более чёткими

Процесс наглядно показан на видео

Учёные из США и Китая разработали алгоритм, который позволяет улучшать качество астрономических изображений с наземных телескопов. Инструмент способен устранять размытие, вызванное атмосферными помехами.

Этот алгоритм делает размытые снимки космоса более чёткими

Фото: Unsplash

Учёные адаптировали известный алгоритм компьютерного зрения, который используется для повышения резкости фотографий. Они также обучили его на данных, смоделированных в соответствии с параметрами обсерватории Веры С. Рубин.

Алгоритм работает быстрее и создаёт более реалистичные изображения, чем другие существующие технологии. Это позволяет получать более точные данные о природе Вселенной.

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