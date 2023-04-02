Этот алгоритм делает размытые снимки космоса более чёткими

Учёные адаптировали известный алгоритм компьютерного зрения, который используется для повышения резкости фотографий. Они также обучили его на данных, смоделированных в соответствии с параметрами обсерватории Веры С. Рубин.

Алгоритм работает быстрее и создаёт более реалистичные изображения, чем другие существующие технологии. Это позволяет получать более точные данные о природе Вселенной.