Этот алгоритм делает размытые снимки космоса более чёткими

19:18, 02 апреля 2023
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Этот алгоритм делает размытые снимки космоса более чёткимиПроцесс наглядно показан на видео
Учёные из США и Китая разработали алгоритм, который позволяет улучшать качество астрономических изображений с наземных телескопов. Инструмент способен устранять размытие, вызванное атмосферными помехами.
Фото: Unsplash
Учёные адаптировали известный алгоритм компьютерного зрения, который используется для повышения резкости фотографий. Они также обучили его на данных, смоделированных в соответствии с параметрами обсерватории Веры С. Рубин.
Алгоритм работает быстрее и создаёт более реалистичные изображения, чем другие существующие технологии. Это позволяет получать более точные данные о природе Вселенной.