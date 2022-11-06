Этот браслет будет вас поглаживать, чтобы вы бросили пить алкоголь

Это браслет, который подавляет тягу к алкоголю посредством приятных прикосновений к коже. Этот стимул достигает областей мозга, тесно связанных с зависимостями.

Один из авторов исследования пояснил, что мозг обрабатывает прикосновение в тактильной коре и мягкое поглаживание в мозжечке. «Парасимпатическая нервная система активируется нежными, приятными прикосновениями, высвобождающими, среди прочего, дофамин и окситоцин. Прикосновения также повышают устойчивость к стрессу, а стресс является серьёзным триггером при алкоголизме», — объясняет учёный.

Исследователи надеются сделать устройство доступным в аптеках без рецепта.