Этот чип превратит лампочки в вашем доме в ретранслятор WiFi

Технологию LiFi заключается в передаче данных с использованием частей светового спектра, которые есть, но которые мы не видим и которые не служат нам ни для чего конкретного в данный момент.

LiFi использует преимущества этого света, который мы не видим, для передачи данных и предоставления нам еще одной системы связи. По своей природе LiFi не предназначена для замены обычного WiFi, она не может проходить сквозь стены.

Модули LiFi соединения могут быть установлены как часть любого другого устройства, от планшетов до мобильных телефонов и телевизоров. В тесте, которое посетило издание Engadget на стенде pureLiFi, компания просто добавила этот чип к обычному мобильному телефону, а другой приемник подключили к телевизору.

Чтобы оба устройства работали, лампы на стенде должны излучать сигнал LiFi. Для этого достаточно лампочки, оснащенной еще одной небольшой схемой, выполняющей роль излучателя. Для подключения не требуется никакого специального программного обеспечения, так как мобильное устройство интерпретирует LiFi сети точно так же, как и обычный WiFi. Вам просто нужно выбрать, к какой из них подключиться.

Цель компании - продавать компоненты другим производителям, чтобы они интегрировали их в свои устройства. И приемник, и излучатель могут нести другие компоненты, если они пропускают свет. Система уже готова к использованию, так что это лишь вопрос времени, когда мы увидим лампочки, способные излучать Интернет, и устройства, способные улавливать эту связь.