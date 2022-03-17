Этот дисплей способен растягиваться равномерно. Как бы вы его ни потянули

Результаты работы опубликованы в журнале Advanced Functional Materials. Кафедра наномеханики KIMM занимается исследованиями в области технологии переноса микросветодиодов с 2008 года. Этого удалось достичь благодаря использованию технологии проектирования и производства метаматериалов с уникальными механическими свойствами, не существующими в природе.

Большинство растяжимых материалов в природе, таких как резина, демонстрируют уменьшение ширины при продольном растяжении, что приводит к искажению изображения. То же самое наблюдалось и в случае с растягивающимися дисплеями на основе резины.