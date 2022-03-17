Наука и технологии
Сегодня в 13:40
1 мин.

Этот дисплей способен растягиваться равномерно. Как бы вы его ни потянули

Спасибо метаматериалам
Корейский институт машиностроения и материалов (KIMM) успешно разработал первую технологию растягивающегося метадисплея, который может растягиваться на 25% без искажения изображения.
Этот дисплей способен растягиваться равномерно. Как бы вы его ни потянули

Результаты работы опубликованы в журнале Advanced Functional Materials. Кафедра наномеханики KIMM занимается исследованиями в области технологии переноса микросветодиодов с 2008 года. Этого удалось достичь благодаря использованию технологии проектирования и производства метаматериалов с уникальными механическими свойствами, не существующими в природе.

Большинство растяжимых материалов в природе, таких как резина, демонстрируют уменьшение ширины при продольном растяжении, что приводит к искажению изображения. То же самое наблюдалось и в случае с растягивающимися дисплеями на основе резины.

Демонстрация

Демонстрация

Исследовательская группа KIMM применила механические метаматериалы с отрицательным коэффициентом Пуассона к печатной плате.

Коэффициент Пуассона - это коэффициент, при котором ширина материала уменьшается при растяжении в длину.

Когда механический метаматериал с коэффициентом Пуассона -1 растягивается в длину, он демонстрирует эффект растяжения с тем же коэффициентом в ширину. Таким образом, дисплей, использующий такие материалы, характеризуется изображениями, которые не искажаются.

Новости партнеров
Новости партнеров