Этот доступный гаджет позволит любому подключить свой мозг к компьютеру

Устройство под названием PiEEG — это специальное дополнение к Raspberry Pi, которое позволяет пользователю преобразовать его в интерфейс мозг-компьютер. PiEEG сможет измерять электрическую активность в головном мозге.

«Это устройство может быть использовано энтузиастами машинного обучения для создания проектов управления роботами и механическими конечностями силой мысли, управления сном, управления медитацией, в качестве детектора лжи и для многих других целей», — отметил исследователь.

Устройство PiEEG совместимо с моделями Raspberry Pi 3 или 4 стоимостью менее 100 долларов. Сам экран будет стоить от 250 до 350 долларов. То есть весь набор будет достаточно недорогим. Сейчас автор разработки проводит краудфандинговую кампанию.