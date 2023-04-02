Этот экзоскелет можно носить в рюкзаке. Он облегчает пробежку, но может навредить человеку

Экзоскелет разработал шанхайский стартап под названием Hypershell. Устройство весом около двух килограммов крепится вокруг бедер и имеет щетинки с 14 датчиками. Экзоскелет компенсирует до 30 килограммов веса на спине пользователя во время подъёма по холму или лестнице и ускорения ходьбы или бега.

Эксперты однако считают, что устройство может на самом деле принести больше вреда, чем пользы, вызывая необычную нагрузку на другие части тела. Дело в том, что экзоскелет не снимает нагрузки на поясничные мышцы.