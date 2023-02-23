Этот электронный пластырь растворяется в организме после заживления раны

Материалы исчезают естественным образом после завершения процесса заживления, что позволяет избежать любого повреждения тканей, которое могло бы быть вызвано физическим извлечением, отмечают ученые. Они считают, что это может стать переломным моментом для диабетиков и других людей, которые сталкиваются с серьезными осложнениями из-за частых и медленно заживающих ран.

"Когда у человека появляется рана, цель всегда состоит в том, чтобы закрыть ее как можно быстрее", - сказал Гильермо А. Амир, соруководитель исследования. "В противном случае открытая рана подвержена инфекции. А для людей с диабетом инфекции лечить еще сложнее и опаснее”.

Не требующий батареек электронный пластырь мягко обхватывает рану, при этом электрод в форме цветка располагается поверх места повреждения, а электрод в форме кольца окружает его, ложась на здоровую ткань. В исследовании на мышах результаты показали, что раны заживали на 30% быстрее. Во время этого за раной можно было наблюдать по беспроводной связи, измеряя сопротивление электрического тока. Если измерение тока оставалось высоким, это могло предупредить врача пациента о том, что рана не заживает должным образом, и вмешаться. Когда рана пытается зажить, она создает влажную среду. По мере заживления она должна высыхать. Влага изменяет ток, поэтому можно обнаружить плохое заживление раны.