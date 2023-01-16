Этот «факт» о Луне и океане — абсолютная ложь

Самое раннее упоминание содержится в статье 1954 года в Journal of Navigation, в которой океанограф и химик Джордж Дикон ссылается на заявление геофизика Эдварда Булларда. В другой статье 1957 года говорится: «Глубокие океаны покрывают более двух третей поверхности планеты, и всё же о форме поверхности Луны известно больше, чем о дне океана».

Авторы новой заметки в ScienceAlert пишут, что это представление устарело в лучшем случае лет на 70. Сегодня мы знаем гораздо больше о морских глубинах, хотя многое ещё только предстоит узнать.

Другое некорректное сравнение состоит в том, что на Луну якобы ступило больше людей, чем побывало в самом глубоком месте на Земле. Но на самом деле в Марианской впадине побывало более 40 человек. С другой стороны, на Луну «ступили» всего 12 человек.