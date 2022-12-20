Этот гормон вызывает усталость после лучевой терапии рака

Оказалось, что кожа вырабатывает гормон β-эндорфин в ответ на лучевую терапию, и что повышенный его уровень способствует усталости после лечения. Исследователи предполагают, что ингибирование этого гормона может принести пользу пациентам.

«Основываясь на этих результатах, усталость можно лечить или предотвращать с помощью безопасных и легкодоступных препаратов-антагонистов опиатов», — пояснили учёные.

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