Этот гормон вызывает усталость после лучевой терапии рака

20:02, 20 декабря 2022
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Этот гормон вызывает усталость после лучевой терапии ракаЭто поможет выработать лечение
Усталость является распространённым побочным эффектом лучевой терапии рака. Группа учёных из Массачусетской больницы общего профиля (MGH) обнаружила причину этого состояния.
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Оказалось, что кожа вырабатывает гормон β-эндорфин в ответ на лучевую терапию, и что повышенный его уровень способствует усталости после лечения. Исследователи предполагают, что ингибирование этого гормона может принести пользу пациентам.
«Основываясь на этих результатах, усталость можно лечить или предотвращать с помощью безопасных и легкодоступных препаратов-антагонистов опиатов», — пояснили учёные.
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