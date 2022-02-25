Этот клещ может не есть годами и доживать до 30 лет

Энтомолог из Бингемтонского университета следил за клещами в лаборатории в течение 45 лет. Некоторые из этих членистоногих выживали до 27 лет, что намного превышает средний показатель в 2-3 года. Более того, некоторые из клещей смогли выжить целых восемь лет без пищи. И, наконец, одна из самок отложила яйца через четыре года после гибели последнего самца в группе. Скорее всего, это связано с тем, что самка способна хранить мужскую сперму в течение гораздо продолжительного периода времени.

Учёный рассказал, что продолжительность жизни этого вида, по-видимому, является рекордной для всех клещей.