Этот одноколёсный велосипед может и ехать, и лететь

Инженеры говорят, что их разработка работа преодолевает сложные проблемы обычных винтокрылых машин, снижает потребление энергии и позволяет перемещаться по особым ландшафтам, таким как узкие проходы. Также решается проблема уклонения от препятствий.

В своей статье учёные представляют конструкцию транспортного средства вместе с серией контроллеров, которые позволяют ему катиться, летать и плавно переключаться между этими двумя режимами работы.