Этот одноколёсный велосипед может и ехать, и лететь

Этот одноколёсный велосипед может и ехать, и лететьЛюбопытная конструкция
Исследователи из Чжэцзянского университет разработали новый беспилотный, одноколёсный гибридный велосипед, который может как катиться по земле, так и летать.
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Как пишут сами авторы разработки, Roller-Quadrotor — это новый гибрид наземного и воздушного квадрокоптера. У велосипеда есть четыре привода, обеспечивающие тягу.
Инженеры говорят, что их разработка работа преодолевает сложные проблемы обычных винтокрылых машин, снижает потребление энергии и позволяет перемещаться по особым ландшафтам, таким как узкие проходы. Также решается проблема уклонения от препятствий.
В своей статье учёные представляют конструкцию транспортного средства вместе с серией контроллеров, которые позволяют ему катиться, летать и плавно переключаться между этими двумя режимами работы.