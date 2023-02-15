Этот огромный тостер на самом деле роботакси Amazon

Этот огромный тостер на самом деле роботакси AmazonИ он уже разъезжает по дорогам
Zoox, компания по производству автономных транспортных средств, принадлежащая Amazon, сообщила, что ее беспилотный автомобиль (который уж очень смахивает на огромный тостет) был одобрен для движения по дорогам общего пользования с пассажирами в Калифорнии.
Фото: Zoox
Zoox представляет новый вид транспортного средства, где отсутствуют традиционные средства управления (у него нет ни руля, ни педалей.
Так, Департамент автотранспорта Калифорнии разрешил Zoox испытывать свое роботакси на "ограниченной территории" в Фостер-Сити, Калифорния, где находится штаб-квартира компании. Но с определенными ограничениями в территории, скорости, а также дням работы и не только.
Джесси Левинсон, основатель и технический директор Zoox, предоставил некоторые подробности на Reddit: "наш автомобиль ни разу не застрял, не приостановился и не имел никаких проблем во время движения", - написал он. "Как и следовало ожидать на открытых дорогах, мы столкнулись с большим количеством автомобилей, пешеходов, велосипедов и т.д. На маршруте есть несколько светофоров, повороты налево/направо, незащищенное поперечное движение".