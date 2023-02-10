Этот популярный способ похудения оказался бесполезным

При интервальном голодании нужно есть только в определённые часы дня, например, с 10:00 до 18:00, а затем голодать. Чтобы проверить эффективность такого подхода к питанию, исследователи отслеживали состояние почти 550 взрослых.

Учёные пришли к выводу, что нет никакой связи между приёмом пищи в определённое время и весом. Зато общее ежедневное количество больших и средних приёмов пищи более или менее 1000 калорий соответственно было связано с весом.