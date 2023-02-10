Этот популярный способ похудения оказался бесполезным

15:50, 10 февраля 2023
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Этот популярный способ похудения оказался бесполезнымЛучше себя не мучать
Учёные поставили под сомнение эффективность интервального голодания. Исследователи из Университета Джона Хопкинса говорят, что традиционная диета, состоящая из небольших порций, является лучшим способом похудеть.
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При интервальном голодании нужно есть только в определённые часы дня, например, с 10:00 до 18:00, а затем голодать. Чтобы проверить эффективность такого подхода к питанию, исследователи отслеживали состояние почти 550 взрослых.
Учёные пришли к выводу, что нет никакой связи между приёмом пищи в определённое время и весом. Зато общее ежедневное количество больших и средних приёмов пищи более или менее 1000 калорий соответственно было связано с весом.