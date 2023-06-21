Этот реактор превращает пластиковые отходы в полезные химические вещества

Предыдущий реактор, представленный всего шесть месяцев назад, использовал концентрированный CO2 из баллона, что ограничивало его применимость. Однако новая версия была модифицирована для работы с CO2 из дымовых газов или даже окружающего воздуха. Пропуская воздух через щелочной раствор, CO2 селективно задерживается, в то время как другие газы выходят наружу. Затем этот концентрированный CO2 перерабатывается вместе с пластиковыми отходами в отдельной камере.

Мотиар Рахаман, один из первых авторов исследования, объяснил, что пластик играет решающую роль, отдавая электроны CO2. В результате такого химического взаимодействия пластик расщепляется до гликолевой кислоты, широко используемой в косметической промышленности, а CO2 превращается в синтез-газ.