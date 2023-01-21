Этот рюкзак превращается в подушку безопасности, укрывающую половину вашего тела

Цель компании - снизить риск травмы головы на 80% по сравнению с единственным средством защиты - велосипедным шлемом. Компания утверждает, что подушка безопасности срабатывает менее чем за десятую долю секунды после обнаружения начала падения. Кроме того, рюкзак работает в паре с приложением для смартфона, чтобы вы могли автоматически связаться с аварийными службами в случае срабатывания подушки безопасности и, при необходимости, направить их к своим GPS-координатам.