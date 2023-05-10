Этот вид спорта особенно полезен для людей с больными суставами

Сырчина подчеркнула, что мягкий фитнес, такой как пилатес или йога, идеально подходит для тех, кто испытывает проблемы с суставами. Однако, прежде чем начать заниматься спортом, важно снять обострение болезни.

Йоготерапевт отдельно отметила, что некоторые асаны в йоге могут быть опасными для людей с артрозом тазобедренного сустава. Например, попытка выполнить хануманасану (шпагат) может привести к ухудшению здоровья.

Вместо этого Сырчина рекомендовала выбирать упражнения, которые будут безопасными и полезными для сохранения подвижности суставов. Лучшим вариантом она назвала обращение за помощью к профессиональному инструктору или медицинскому специалисту.