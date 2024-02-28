Eufy представила 4К камеру слежения, которой не нужны провода

Eufy 4G LTE Cam S330 — это 4K-камера безопасности, которая может панорамировать на 344 градуса и наклоняться на 70 градусов, обеспечивая всесторонний обзор окружающей обстановки. В отличие от традиционных камер безопасности, для работы S330 не требуется подключение к Wi-Fi или розетка. Она может подключаться к близлежащим вышкам LTE с помощью встроенного сотового модема, что избавляет от необходимости сверлить отверстия или прокладывать провода.

Камера поставляется со съемной солнечной панелью, которая, как сообщается, может зарядить батарею емкостью 36,2 Втч всего за два часа солнечного света. Это, в сочетании с заявленным месячным временем автономной работы на полном заряде, делает S330 идеальным решением для удаленных мест, где Wi-Fi и доступ к электричеству ограничены. Eufy даже утверждает, что устройство может выдерживать суровые погодные условия.

В комплект поставки S330 входит SIM-карта EIOTClub, которая автоматически переключается между сетями Verizon, AT&T и T-Mobile в зависимости от самого сильного сигнала. За эту услугу взимается ежемесячная плата после того, как будут израсходованы первые 100 МБ бесплатных данных. Пользователи также могут использовать собственную SIM-карту. По оценкам Eufy, при обычном использовании камера будет потреблять около 700 МБ данных в месяц.

Для локального хранения данных S330 поставляется с картой microSD на 32 ГБ с возможностью расширения до 128 ГБ.

Начальная цена — $ 249.99.