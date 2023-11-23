Эволюция бывает странной: зад этого морского червя отделяется от тела и плавает в поисках любви

Эволюция бывает странной: зад этого морского червя отделяется от тела и плавает в поисках любвиНе повторяйте этого дома
Зад этого морского червя отделяется от тела и плавает в поисках партнера. Червь Megasyllis nipponica отличается необычным способом размножения. У этого водного существа в задней части тела вырастает «мини-мужчина», получивший название «столон», который он выпускает в самостоятельное плавание в поисках партнера для спаривания. Ученые под руководством профессора Токийского университета Тору Миура (Toru Miura) раскрыли генетику, стоящую за этим причудливым явлением.
По мере созревания червь развивает столон, наполненный гаметами и снабженный плавательными щетинками, глазками и антеннами. Это отделяющееся потомство отправляется на поиски пары, а червь-родитель остается в безопасности. Затем червь отращивает еще один столон для последующих спариваний.
Исследование показало, что Hox-гены, отвечающие за строение тела, остаются неизменными во время этого процесса. «Это показывает, как нормальные процессы развития изменяются, чтобы соответствовать жизненной истории животных с уникальным репродуктивным стилем», - говорит Миура. Тайна развития столона разгадывается, но теперь исследователи намерены понять механизм, определяющий пол столона и репродуктивные циклы этих морских обитателей.