Эволюция бывает странной: зад этого морского червя отделяется от тела и плавает в поисках любви

По мере созревания червь развивает столон, наполненный гаметами и снабженный плавательными щетинками, глазками и антеннами. Это отделяющееся потомство отправляется на поиски пары, а червь-родитель остается в безопасности. Затем червь отращивает еще один столон для последующих спариваний.

Исследование показало, что Hox-гены, отвечающие за строение тела, остаются неизменными во время этого процесса. «Это показывает, как нормальные процессы развития изменяются, чтобы соответствовать жизненной истории животных с уникальным репродуктивным стилем», - говорит Миура. Тайна развития столона разгадывается, но теперь исследователи намерены понять механизм, определяющий пол столона и репродуктивные циклы этих морских обитателей.