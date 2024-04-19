Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 19 апреля 2024, 00:00
1 мин.

Эволюция древнего человека определялась конкуренцией, а не только климатом

Что известно про наших далеких предков
Новое исследование ставит под сомнение традиционный взгляд на эволюцию человека, предполагая, что конкуренция между видами играла гораздо большую роль, чем считалось ранее.
Эволюция древнего человека определялась конкуренцией, а не только климатом
© Ferra

Исследователи из Кембриджского университета обнаружили, что конкуренция, а не только изменение климата, определяла рост и падение различных видов гомининов на протяжении миллионов лет. Такая картина необычна — у большинства позвоночных конкуренция ограничивает образование новых видов после заполнения ниш.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Ecology & Evolution, проанализированы ископаемые останки гомининов и использовано передовое моделирование для оценки продолжительности жизни видов и периодов сосуществования. Это позволило выявить удивительную тенденцию в нашем роду Homo.

У видов Homo, приведших к современному человеку, конкуренция, похоже, провоцировала появление еще большего числа новых видов — противоположность тому, что наблюдается у других млекопитающих. Эта уникальная закономерность больше всего похожа на изолированные островные экосистемы, где ограниченные ресурсы приводят к быстрой диверсификации.

Авторы исследования также предполагают, что ключевым фактором необычной эволюции Homo могли стать технологии. Способность наших предков адаптироваться с помощью орудий труда, огня и охотничьих стратегий, возможно, позволила им создать новые ниши и избежать вымирания, вызванного конкуренцией.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#эволюция
,
#человек
,
#исследование