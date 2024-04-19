Эволюция древнего человека определялась конкуренцией, а не только климатом

Исследователи из Кембриджского университета обнаружили, что конкуренция, а не только изменение климата, определяла рост и падение различных видов гомининов на протяжении миллионов лет. Такая картина необычна — у большинства позвоночных конкуренция ограничивает образование новых видов после заполнения ниш.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Ecology & Evolution, проанализированы ископаемые останки гомининов и использовано передовое моделирование для оценки продолжительности жизни видов и периодов сосуществования. Это позволило выявить удивительную тенденцию в нашем роду Homo.

У видов Homo, приведших к современному человеку, конкуренция, похоже, провоцировала появление еще большего числа новых видов — противоположность тому, что наблюдается у других млекопитающих. Эта уникальная закономерность больше всего похожа на изолированные островные экосистемы, где ограниченные ресурсы приводят к быстрой диверсификации.

Авторы исследования также предполагают, что ключевым фактором необычной эволюции Homo могли стать технологии. Способность наших предков адаптироваться с помощью орудий труда, огня и охотничьих стратегий, возможно, позволила им создать новые ниши и избежать вымирания, вызванного конкуренцией.