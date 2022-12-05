Эволюция идёт прямо сейчас: люди продолжают отращивать дополнительную артерию в руках

Эволюция идёт прямо сейчас: люди продолжают отращивать дополнительную артерию в рукахОна стала более распространённой, чем век назад
Когда кто-то говорит об эволюции человека, все представляют что-то из ряда вон выходящее — удлинённый палец для удержания смартфона, изогнутая шея и т.п. Однако изменения на самом деле могут быть куда более незаметными и «скучными». Например, в виде дополнительного кровеносного сосуда на наших руках.
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По словам исследователей из Университета Флиндерса и Университета Аделаиды в Австралии, артерия, которая временно проходит по центру наших предплечий, пока мы ещё находимся в утробе матери, стала исчезать не так часто, как раньше. То есть сейчас больше взрослых, чем когда-либо, у которых есть дополнительный сосуд.
«С 18 века анатомы изучают распространённость этой артерии у взрослых, и наше исследование показывает, что она явно увеличивается», — отметили учёные. Если в середине 1880-х годов распространённость составляла около 10%, то теперь — 30%.
Эта артерия формируется довольно рано в утробе, транспортируя кровь вниз по центру наших рук, чтобы питать наши растущие конечности. Примерно через восемь недель он обычно регрессирует, оставляя задачу двум другим сосудам. Тот факт, что сегодня у взрослых данная артерия встречается в три раза чаще, чем более века назад, является свидетельством того, что естественный отбор благоприятствует таким людям.