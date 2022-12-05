Эволюция идёт прямо сейчас: люди продолжают отращивать дополнительную артерию в руках

По словам исследователей из Университета Флиндерса и Университета Аделаиды в Австралии, артерия, которая временно проходит по центру наших предплечий, пока мы ещё находимся в утробе матери, стала исчезать не так часто, как раньше. То есть сейчас больше взрослых, чем когда-либо, у которых есть дополнительный сосуд.

«С 18 века анатомы изучают распространённость этой артерии у взрослых, и наше исследование показывает, что она явно увеличивается», — отметили учёные. Если в середине 1880-х годов распространённость составляла около 10%, то теперь — 30%.

Эта артерия формируется довольно рано в утробе, транспортируя кровь вниз по центру наших рук, чтобы питать наши растущие конечности. Примерно через восемь недель он обычно регрессирует, оставляя задачу двум другим сосудам. Тот факт, что сегодня у взрослых данная артерия встречается в три раза чаще, чем более века назад, является свидетельством того, что естественный отбор благоприятствует таким людям.