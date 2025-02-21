Наука и технологии
Опубликовано 21 февраля 2025, 10:06
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Эволюция тоже эволюционирует, выяснили учёные США

Эволюция может совершенствоваться с течением времени
Новое исследование предполагает, что эволюция сама по себе может развиваться, со временем лучше приспосабливаясь к изменениям окружающей среды. Исследователи из Мичиганского университета проверили эту идею с помощью компьютерной модели.
Эволюция тоже эволюционирует, выяснили учёные США
© Ferra.ru

В их модели виртуальные организмы должны были адаптироваться к меняющимся источникам пищи — в одних условиях были съедобные синие ягоды и ядовитые красные, а в других — наоборот. Когда условия постоянно менялись, организмы становились быстрее в адаптации на протяжении многих поколений. Однако если изменения происходили слишком быстро, они не могли эволюционировать в течение одного поколения.

Исследование показало, что эволюции способствовали два фактора: высокая частота мутаций и увеличение количества полезных мутаций с течением времени. Мутации создают генетическое разнообразие, давая некоторым организмам преимущество при изменении условий. Как только популяция развивала такую приспособляемость, она сохранялась даже в процессе эволюции.

Хотя в исследовании использовались простые виртуальные организмы, ученые считают, что те же принципы применимы к эволюции в реальной жизни.

Источник:livescience
Автор:Максим Многословный
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