Эволюция тоже эволюционирует, выяснили учёные США

В их модели виртуальные организмы должны были адаптироваться к меняющимся источникам пищи — в одних условиях были съедобные синие ягоды и ядовитые красные, а в других — наоборот. Когда условия постоянно менялись, организмы становились быстрее в адаптации на протяжении многих поколений. Однако если изменения происходили слишком быстро, они не могли эволюционировать в течение одного поколения.

Исследование показало, что эволюции способствовали два фактора: высокая частота мутаций и увеличение количества полезных мутаций с течением времени. Мутации создают генетическое разнообразие, давая некоторым организмам преимущество при изменении условий. Как только популяция развивала такую приспособляемость, она сохранялась даже в процессе эволюции.

Хотя в исследовании использовались простые виртуальные организмы, ученые считают, что те же принципы применимы к эволюции в реальной жизни.