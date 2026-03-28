Еврокомиссия подтвердила утечку 350 ГБ данных после кибератаки

Опубликовано 28 марта 2026, 13:53
Еврокомиссия подтвердила утечку 350 ГБ данных после кибератакиАтака затронула облачную инфраструктуру сайтов
Еврокомиссия сообщила о кибератаке, в результате которой пострадала облачная инфраструктура платформы «Europa.eu». По предварительным данным, злоумышленники смогли получить доступ к данным и похитить около 350 ГБ информации.
Инцидент уже локализован, однако расследование продолжается. Уточняется, что утечка могла затронуть данные сайтов и сотрудников. Ведомства и организации, которые могли пострадать, уведомляются о произошедшем.
По имеющейся информации, доступ к системе был получен через один из аккаунтов в Amazon Web Services. Точные причины взлома пока не раскрываются.
Ранее в феврале уже фиксировалась похожая утечка, связанная с данными сотрудников. В январе 2026 года Еврокомиссия представила пакет мер по кибербезопасности для усиления защиты цифровой инфраструктуры.