Еврокомиссия прекратила 7 летнее расследование против Amazon

Расследование, начатое в 2017 году, было посвящено использованию Amazon подставной компании в Люксембурге в период с 2006 по 2014 год. Еврокомиссия утверждала, что компания минимизировала свои налоговые счета, избегая налогов на три четверти прибыли от онлайн-продаж в ЕС. Считалось, что подставная компания, в которой не было ни сотрудников, ни офисов, служила исключительно для снижения налоговых обязательств Amazon.

Однако в 2021 году Amazon успешно обжаловала это решение, утверждая, что решение Комиссии было ошибочным и что ее налоговая структура соответствует международному налоговому законодательству. Второй по значимости суд ЕС согласился с этим, постановив, что налоговая структура Amazon не дает ей несправедливых преимуществ перед другими компаниями.

Приняв решение на этой неделе, Комиссия закрыла дело, сославшись на рекомендации судов ЕС.