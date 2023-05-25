Еврокомиссия призвала к блокировке пиратских сайтов по всему миру

Еврокомиссия призвала к блокировке пиратских сайтов по всему мируРоссия вторая по приоритету
Европейская комиссия опубликовала свой полугодовой отчет о странах с проблемной политикой в области авторского права. Интересно, что в нем не упоминаются Соединенные Штаты. В докладе подчеркивается отсутствие блокировки пиратских сайтов как эффективной меры правоприменения в ряде зарубежных стран.
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
Блокировка сайтов стала широко используемым инструментом в борьбе с пиратством: во многих странах интернет-провайдеры предотвращают доступ к сайтам, нарушающим авторские права, на основании, например, судебных постановлений.
Хотя Европа находится на переднем крае внедрения мер по блокировке сайтов, в отчете определены тринадцать приоритетных стран с недостаточной защитой авторских прав, включая Китай, Индию, Индонезию, Россию, Турцию, Украину, Аргентину, Бразилию, Эквадор, Малайзию, Нигерию, Саудовскую Аравию и Таиланд.
Интересно, что в отчете не упоминаются Соединенные, несмотря на то, что она является страной с одним из самых высоких мировых объемов онлайн-пиратства.