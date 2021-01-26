Европа безнадёжно отстала от Китая по развитию искусственного интеллекта

По результатам оценки Information Technology and Innovation Foundation, ведущей страной по разработке искусственного интеллекта стали США. Китай же сейчас сокращает свой разрыв со Штатами. Европа отстаёт от обеих стран.

Специалисты оценивали 30 показателей в шести категориях по ИИ: таланты, исследования, разработки, внедрение, данные и оборудование. В итоге США набрали 44,2 балла по 100-балльной шкале, Китай — 32,3 балла, а Евросоюз — 23,5 балла.

У Китая лидерство по числу мощнейших суперкомпьютеров мира.