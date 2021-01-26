Наука и технологии
Сегодня 18:18
Европа безнадёжно отстала от Китая по развитию искусственного интеллекта
Но США опередили и Китай
Специалисты американского аналитического центра Information Technology and Innovation Foundation составили рейтинг стран по развитию искусственного интеллекта (ИИ). Оказалось, что Китай нарастил свои возможности и даже опередил Европу.
По результатам оценки Information Technology and Innovation Foundation, ведущей страной по разработке искусственного интеллекта стали США. Китай же сейчас сокращает свой разрыв со Штатами. Европа отстаёт от обеих стран.
Специалисты оценивали 30 показателей в шести категориях по ИИ: таланты, исследования, разработки, внедрение, данные и оборудование. В итоге США набрали 44,2 балла по 100-балльной шкале, Китай — 32,3 балла, а Евросоюз — 23,5 балла.
У Китая лидерство по числу мощнейших суперкомпьютеров мира.