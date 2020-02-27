Европа готовит санкции против России за преступления в интернете

Киберсанкции могут быть введены в отношении российских и китайских юридических и физических лиц. Об этом журналистам рассказали пять источников. Какие именно люди и компании могут попасть в список, собеседники не сообщили. За какие преступления будут введены санкции, тоже пока неясно.

Цель киберсанкций — сдерживать и реагировать на кибератаки, которые представляют собой внешнюю угрозу для Европейского союза. Данная мера станет первым применением нового режима ЕС. Киберсанкции будут включать в себя запреты на въезд в страны Европы и замораживание активов.

Сообщается, что разработка механизма санкций за преступления в интернете обсуждалась ещё в 2018 году после того, как Нидерланды рассказали о предотвращении российской хакерской атаки на Организацию по запрещению химического оружия.