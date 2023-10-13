Европа может раскрыть алгоритмы шифрования служб экстренной помощи

Технический комитет ETSI, отвечающий за алгоритмы TETRA, обеспечивающие безопасность радиосвязи, используемой государственными органами, правоохранительными, военными и аварийными службами в Европе и Великобритании, обсуждает возможность обнародования этих алгоритмов. На заседании, назначенном на 26 октября, будет определено, удастся ли достичь консенсуса, и если нет, то решение может быть вынесено на голосование.

В июле голландская компания, занимающаяся вопросами безопасности, обнаружила пять уязвимостей в протоколе TETRA, две из которых были признаны критическими, потенциально позволяющими получить несанкционированный доступ к защищенным коммуникациям и манипулировать ими. Первоначально ETSI преуменьшила значение этих уязвимостей, утверждая, что они были устранены в октябре прошлого года и что сообщений об активной эксплуатации оперативных сетей не поступало.

Критики утверждают, что сохранение в тайне алгоритмов шифрования является устаревшим и препятствует тщательному тестированию систем аварийных сетей, подчеркивая необходимость прозрачности этой жизненно важной технологии.