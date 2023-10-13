Европа может раскрыть алгоритмы шифрования служб экстренной помощи

Европа может раскрыть алгоритмы шифрования служб экстренной помощиРечь про исходный код
Европейский институт телекоммуникационных стандартов (ETSI) рассматривает возможность открытия собственных алгоритмов шифрования, используемых для защиты аварийной радиосвязи. Этот шаг был предпринят после того, как в начале этого года общественность выразила обеспокоенность по поводу обнаруженных уязвимостей в системе безопасности.
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Технический комитет ETSI, отвечающий за алгоритмы TETRA, обеспечивающие безопасность радиосвязи, используемой государственными органами, правоохранительными, военными и аварийными службами в Европе и Великобритании, обсуждает возможность обнародования этих алгоритмов. На заседании, назначенном на 26 октября, будет определено, удастся ли достичь консенсуса, и если нет, то решение может быть вынесено на голосование.
В июле голландская компания, занимающаяся вопросами безопасности, обнаружила пять уязвимостей в протоколе TETRA, две из которых были признаны критическими, потенциально позволяющими получить несанкционированный доступ к защищенным коммуникациям и манипулировать ими. Первоначально ETSI преуменьшила значение этих уязвимостей, утверждая, что они были устранены в октябре прошлого года и что сообщений об активной эксплуатации оперативных сетей не поступало.
Критики утверждают, что сохранение в тайне алгоритмов шифрования является устаревшим и препятствует тщательному тестированию систем аварийных сетей, подчеркивая необходимость прозрачности этой жизненно важной технологии.