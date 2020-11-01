Европа может выпустить цифровой евро

Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на главу ЕЦБ Кристин Лагард. По её словам, начались публичные консультации, чтобы европейцы могли рассказать, хотели бы они использовать цифровой евро или нет.

Уточняется, что речь идёт о Цифровой Валюте Центрального Банка (CBDC). Плюсом такой валюты может стать то, что она подкреплена деньгами ЕЦБ, на которые «можно положиться».

У России тоже есть проект CBDC — цифровой рубль. Он, как утверждает центробанк, будет сочетать в себе свойства наличных и безналичных рублей. Пока решение о выпуске такой валюты не принято.