Наука и технологии
Сегодня 19:32
Европа начала готовиться к военному конфликту с Россией в Арктике
Дания уже увеличила военные расходы
Дания решила втрое увеличить военные расходы по программам в арктическом регионе из-за «российской угрозы» и возможного противостояния США, России и Китая.
Этот раскол между Штатами с одной стороны и РФ и КНР с другой стороны может якобы привести к военному конфликту в Арктике. «Военное обозрение» пишет, что Дания выделила из оборонного бюджета на арктические программы на 1,5 млрд датских крон ($220 млн) больше, чем планировалось ранее. Премьер-министр страны сообщила, что эти средства пойдут на укрепление оборонительных возможностей Дании в арктическом регионе.
Большую часть денег направят на мониторинг воздушного пространства и слежение за российскими подлодками рядом с Гренландией.
Напомним, многие эксперты полагают, что арктический регион может стать источником международной напряжённости из-за его ресурсов.