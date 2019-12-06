Европа начала готовиться к военному конфликту с Россией в Арктике

Этот раскол между Штатами с одной стороны и РФ и КНР с другой стороны может якобы привести к военному конфликту в Арктике. «Военное обозрение» пишет, что Дания выделила из оборонного бюджета на арктические программы на 1,5 млрд датских крон ($220 млн) больше, чем планировалось ранее. Премьер-министр страны сообщила, что эти средства пойдут на укрепление оборонительных возможностей Дании в арктическом регионе.

Большую часть денег направят на мониторинг воздушного пространства и слежение за российскими подлодками рядом с Гренландией.

Напомним, многие эксперты полагают, что арктический регион может стать источником международной напряжённости из-за его ресурсов.