Европа начала строительство "охотников на комет"Запуск намечен на 2029 год
Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило о подписании контракта с частной космической компанией OHB на создание проекта Comet Interceptor, включающий космические аппараты для “охоты” и изучения еще не идентифицированных комет из облака Оорта.
Фото: ESA
Кометы время от времени появляются из облака Оорта. Невозможно предсказать, когда нетронутая комета появится в гостях, поэтому в ожидании того, что астрономы заметят подходящую цель, отправится "охотник за кометами". “Припарковавшись” на точке L2 (где сейчас, кстати, работает космический телескоп “Джеймса Уэбба”), зонд займет выгодное положение, чтобы перехватить комету и задокументировать это мимолетное небесное явление.
Когда будет обнаружена приближающаяся девственная комета, Comet Interceptor будет отправлен на встречу с телом в космосе и изучит. Нетронутые кометы и газовые хвосты, которые они образуют при приближении к Солнцу, могут дать большое представление о происхождении Солнечной системы.
Конкретные сведения о трех космических аппаратах, которые войдут в состав Comet Interceptor, скудны, но ЕКА говорит, что Comet Interceptor будет состоять из основного космического аппарата и двух зондов.