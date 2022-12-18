Европа начала строительство "охотников на комет"

Кометы время от времени появляются из облака Оорта. Невозможно предсказать, когда нетронутая комета появится в гостях, поэтому в ожидании того, что астрономы заметят подходящую цель, отправится "охотник за кометами". “Припарковавшись” на точке L2 (где сейчас, кстати, работает космический телескоп “Джеймса Уэбба”), зонд займет выгодное положение, чтобы перехватить комету и задокументировать это мимолетное небесное явление.

Когда будет обнаружена приближающаяся девственная комета, Comet Interceptor будет отправлен на встречу с телом в космосе и изучит. Нетронутые кометы и газовые хвосты, которые они образуют при приближении к Солнцу, могут дать большое представление о происхождении Солнечной системы.

Конкретные сведения о трех космических аппаратах, которые войдут в состав Comet Interceptor, скудны, но ЕКА говорит, что Comet Interceptor будет состоять из основного космического аппарата и двух зондов.