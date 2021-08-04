Европа назвала мемы инструментами экстремистов

На официальном сайте Евросоюза утверждается, что, например, один из мемов - Wojak - трансформировался. Всё из-за ультраправой мем-культуры: поэтому и стали либералов изображать не с выражением меланхолии, а с пустым выражением лица.

При этом эксперты объясняют в докладе "Это уже не смешно..." тот факт, что подобные националистические и оскорбительные мемы не вызывают отторжения у общества, сочетанием нескольких факторов. Это влияние на эмоции (выходят на первый план подавленные эмоции и запреты), процесс познания (смена моделей поведения, выбор из вариантов решений одного) и обеспечение коммуникации.

Один из выводов, который делается членами Еврокомиссии, - необходимость бороться с таким экстремистским юмором.

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